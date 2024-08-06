Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор отреагировал на слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что россиянин Хабиб Нурмагомедов является его любимым бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), назвав Хабиба «вонючей горной обезьяной». Соответствующий пост опубликован в соцсети X (ранее Twitter).

«Вонючая толстая горная обезьяна с инцестуозных гор Дагестана – ваш любимый боец ​​UFC? Ух ты. Ужасно», — заявил Конор.



Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Нурмагомедов одолел Макгрегора в 2018 году в четвертом раунде, заставив ирландца сдаться.