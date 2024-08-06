Майкл Чендлер заявил, что бой с Конором Макгрегором сорван

Бывший чемпион Bellator и претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер заявил, что отказался от идеи организации поединка со звёздным ирландцем Конором Макгрегором.

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«Ладно, ребята… Думаю, пришла пора признать, что бою конец», — написал Чендлер в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера должен был состояться 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США), но был отложен на неопределённый срок из-за перелома пальца ноги у ирландца.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в третьем бою с американцем Дастином Порье.

Ранее Дана Уайт ответил на вопрос по поводу следующего боя Макгрегора.