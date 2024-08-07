Источник: документы на взыскание долга Хабиба находятся в исполнении

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) пока не арестовала имущество бывшего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщает издание РБК.

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Однако документы на взыскание задолженности на суму 79,4 млн руб. находятся в исполнении. Ранее сообщалось, что под изъятие могут попасть семейный дом в Дагестане и многомиллионный автопарк бойца.

Напомним, 1 июля 2024 года стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей, а также закрыла несколько его фирм, причина — недостоверные сведения в официальных бумагах.

Сам Нурмагомедов, завершивший профессиональную бойцовскую карьеру в 2020 году, ситуацию не комментировал.