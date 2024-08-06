Российская боксерша рассказала о поединке с провалившей гендерный тест соперницей

Российская боксерша Азалия Аминева рассказала о поединке с провалившей гендерный тест алжиркой Иман Хелиф в 2023 году. Ее слова приводит RT.

Спортсменка заявила, что не ощутила большой разницы в мощи, отметив, что в третьем раунде отправила Хелиф в нокдаун.

«Думаю, спустя два года сумею вновь выйти с ней на ринг и взять реванш», — подчеркнула Аминева.

Российская боксерша встречалась с Хелиф на чемпионате мира в 2023 году, который проходил в Индии. Тогда Аминева отправила соперницу в нокдаун, однако в результате проиграла.

На Олимпийских играх в Париже Хелиф дошла до полуфинала в весовой категории до 66 килограммов. Таким образом, она гарантировала себе медаль Игр в Париже. Юйтин также дошла до полуфинала в категории до 57 килограммов. На обеих боксерш во время турнира обрушилась волна критики.

В 2023 году IBA отстранила Хелиф и Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон. Однако МОК допустил их к женским соревнованиям в 2024 году.