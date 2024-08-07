Алжирская боксерша Иман Хелиф вышла в финал Олимпиады-2024
В Париже проходит соревновательная часть Олимпиады-2024. В полуфинальном поединке турнира по боксу среди девушек до 66 кг встретились Иман Хелиф (Алжир) и Джанджем Суваннафенг (Таиланд).
Хелиф выиграла единогласным решением судей (30-27, 30-26, 30-27, 30-27, 30-27) и вышла в финал, где встретится с победительницей боя Ньенчин Чен (Тайвань) − Лиу Янь (Китай).
Иман Хелиф: «Я дерусь за свое достоинство. Я посвящу победу Алжиру, алжирским женщинам и алжирскому боксу».
Кастер Семеня о Хелиф: «Иман – отличная боксерша, а люди всегда критикуют тех, у кого дела идут хорошо. Когда она не побеждала, все молчали».
Алжирская боксерша Иман Хелиф вышла в финал Олимпиады-2024
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