Экс-жена Бивола выступила против его боя с Бетербиевым

Екатерина Бивол, бывшая жена чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, выступила против организации его поединка с соотечественником Артуром Бетербиевым, который, как ожидается, состоится в октябре в Саудовской Аравии.

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