Российский боксер Аминева получает угрозы после вызова на бой Хелиф
Российскому боксеру Азалии Аминевой поступают угрозы после брошенного вызова спортсменке из Алжира Иман Хелиф. Об этом Аминева рассказала ТАСС.
Аминева ранее вызвала Хелиф, выступающую на Олимпиаде в Париже, на поединок. Представительница Алжира вышла в финал олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 66 кг.
"После вызова есть много слов поддержки, но поступают и угрозы. От иностранцев. Но я этого не боюсь, российские боксеры просто так не сдаются", - сказала Аминева.
Ранее стало известно, что Хелиф и представительница Тайваня Линь Юйтин, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, допущены до участия в Олимпиаде в Париже. Хелиф сняли с соревнований на чемпионате мира - 2023 в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг. При этом обе спортсменки выступали на Олимпиаде в Токио.
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменок до участия в Играх-2024 вызвало широкий резонанс в спортивном сообществе. В Международной ассоциации бокса, которая проводила гендерные тесты спортсменок и принимала решение об их дисквалификации, отметили, что в крови спортсменок присутствуют мужской и женский кариотип. В МОК утверждают, что при допуске спортсменов руководствовались их паспортом, а тесты на определение гендера назвали нелегитимными.
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Линь Юйтин также дошла до полуфинала Олимпиады в Париже. Спортсменка по-прежнему выступает в весе до 57 кг. В полуфинале ее соперницей станет Эсра Йылдыз из Турции. Поединок за выход в финал пройдет 7 августа. Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.