Адесанья принес извинения Иман Хелиф за то, что назвал ее мужчиной

Известный нигерийский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья принёс извинения представительнице Алжира Иман Хелиф, которая вышла в финал летних Олимпийских игр в Париже по боксу среди женщин, за то, что назвал её мужчиной.

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