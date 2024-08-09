Представитель сборной беженцев впервые завоевала медаль ОИ

Уроженка Камеруна Синди Нгамба, представляющая на Олимпиаде сборную беженцев в соревнованиях по боксу, завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже.

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8 августа на арене «Ролан Гаррос» состоялись полуфинальные поединки боксерского турнира у женщин до 75 кг. Уроженка Камеруна Нгамба уступила представительнице Панамы Атейне Билон. Бой продлился все три раунда, по результатам которых судьи отдали победу Билон — 4:1.

Ранее Нгамба одолела француженку Давину Мишель и гарантировала себе как минимум бронзу. Эта медаль станет первой в истории команды беженцев.

В финале соревнований Билон сразится с китаянкой Ли Цянь.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.