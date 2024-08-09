Царукян ответил, почему Махачеву на самом деле не интересен бой с ним

Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян, выступающий в лёгком весе (до 70 кг) UFC, ответил на вопрос про возможный поединок с соотечественником Исламом Махачевым – чемпионом промоушена в лёгком дивизионе.

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«Ислам не заинтересован в реванше? Он должен драться с Пэдди Пимблеттом – возможно, он заслуживает большего, чем я. Я номер один. Ислам может мне проиграть, поэтому я ему не интересен. Я верю в себя. Собираюсь нокаутировать его, вот и всё», — приводит слова Царукяна MMJunkie.

Царукян выступает в UFC с 2019 года. За это время он потерпел лишь два поражения в промоушене Даны Уайта: сперва проиграл Махачев, а после – представителю Польши Матеушу Гамроту.