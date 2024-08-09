Вторая операция на серьезно поврежденном после избиения глазу может быть сделана чемпиону Европы по боксу Дмитрию Двали примерно через месяц,. Об этом сообщил главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов. Газета.Ru

«Дмитрию предстоит еще несколько операций. Врачи проведут следующую операцию через месяц-два», - сказал он. ТАСС

28 июля Двали подвергся нападению в Феодосии. Туда он вместе с другом и братом приехал, чтобы провести мастер-класс. После пробежки они возвращались в отель и увидели, что толпа примерно из 15 человек избивает мальчика. Спортсмен вступился за подростка. После драки Двали и его друга экстренно доставили в московскую больницу. Боксёр получил перелом орбитальной кости. 6 августа спортсмену провели операцию. RT на русском