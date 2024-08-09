Том Аспиналл высказался о потенциальном бое с Перейрой, обозначив условия

Британский боец смешанных единоборств временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Том Аспиналл поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом промоушена в полутяжёлой весовой категории Алексом Перейрой (Бразилия). Том отметил, что хотел бы встретиться с Алексом в тяжёлом весе в поединке за титул.

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