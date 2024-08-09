Брат Илии Топурии подписал контракт с UFC

Боец смешанных единоборств Александр Топурия, являющийся братом чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии, сообщил, что подписал контракт с промоушеном Даны Уайта. Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальных сетях.

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