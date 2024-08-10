Бойцу ММА Исмаилову грозит арест за унижение человеческого достоинства

Российскому бойцу ММА Магомеду Исмаилову грозит до 15 суток ареста по делу об унижении человеческого достоинства. Об этом стало известно в субботу, 10 августа.

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Дело в отношении Исмаилова поступило в Таганский районный суд Москвы. Он обвиняется в возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства. Спортсмену грозит штраф на сумму до 20 тысяч рублей, исправительные работы или 15 суток административного ареста.

Причиной разбирательств могло стать опубликованное год назад видео в социальной сети Instagram*. В ролике Исмаилов в грубой форме раскритиковал рейды, проводимые правоохранительными органами в мечетях.

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*Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.