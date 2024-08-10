Нганну довел тренера до слез

44-летний американский тренер по смешанным единоборствам Эрик Никсик, под руководством которого три бойца ММА стали чемпионами UFC: Фрэнсис Нганну, Алджамейн Стерлинг и Шон Стрикленд, рассказал о добром жесте Нганну в адрес одного из тренеров.

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