Боксерша оценила поражение от провалившей гендерный тест соперницы в финале Олимпиады

Китайская боксерша Ян Лю оценила поражение от провалившей гендерный тест алжирской соперницы Иман Хелиф в финале Олимпийских игр 2024 года в Париже в весовой категории до 66 килограммов. Ее слова приводит Reuters.

Спортсменка заявила, что рада за соперницу.

«Я уважаю всех и даже буду учиться у нее — с точки зрения бокса», — подчеркнула она.

В финальном поединке Олимпиады-2024 Хелиф сразилась с Лю. Победа алжирке была присуждена единогласным решением судей.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако Международный олимпийский комитет допустил ее к женским соревнованиям в 2024 году. Это вызвало критику среди общественности.