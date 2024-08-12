Махачев вновь жестко раскритиковал Олимпийские игры

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что двойные стандарты «грязных» стран лишают спортсменов возможности выступить на Олимпийских играх.

«Жаль, что и в такой мужественный вид спорта [борьбу] забралась эта грязная политика. Люди, отдавшие всю свою жизнь этому виду спорта и получив шанс бороться на Олимпийских играх, вынуждены остаться дома и смотреть Олимпиаду по телевизору», — заявил Махачев.

Российские борцы отказались от участия в летних Олимпийских играх — 2024. Спортсмены завоевали 16 олимпийских лицензий, но допуск на Игры получили только десять спортсменов, с чем не согласилась Федерация спортивной борьбы России. 6 июля организация опубликовала заявление, в котором отметила, что никто из допущенных спортсменов в Париж не поедет.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Ранее Дмитрий Губерниев поблагодарил российских спортсменов за выступление на Олимпиаде-2024.