Касорла: Хелиф была опустошена, обнаружив, что она, возможно, не девушка

Жорж Касорла, занимавшийся подготовкой алжирской боксёрши Иман Хелиф к Олимпиаде в Париже, дал комментарий по поводу обвинений в её адрес. Хелиф в итоге стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 66 кг. Отметим, что Иман была дисквалифицирована IBA на чемпионате мира 2023 года перед боем за золотую медаль из-за проваленных гендерных тестов.

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