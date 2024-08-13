Теренс Кроуфород отказался от пояса WBO в полусреднем весе

Американец Теренс Кроуфорд отказался от пояса Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе, следует из релиза WBO.

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Новым чемпионом WBO в полусреднем весе стал 23‑летний американец Брайан Норман‑младший.

Кроуфорд 4 августа единогласным решением судей победил Исраила Мадримова из Узбекистана и завоевал пояс WВА в первом среднем весе. Он также получил временный титул WBO в первом среднем весе. 36‑летний американец стал чемпионом в четвертой весовой категории.

Журналист Майкл Бенсон написал в соцсети, что Кроуфорд может также отказаться от пояса WBA в полусреднем весе. В таком случае новым обладателем пояса станет 29‑летний Эймантас Станионис из Литвы.

Кроуфорду 36 лет, в активе непобежденного боксера 41 победа на профессиональном ринге.