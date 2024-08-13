Боец Исмаилов не пришел в суд на заседание по делу о возбуждении ненависти

Боец ММА Магомед Исмаилов, который обвиняется по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства, не пришел в Таганский суд Москвы на рассмотрение своего дела. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Привлекаемый к административной ответственности Исмаилов в суд не явился", - сказала судья Александра Анохина.

В связи с этим суд отложил заседание на 17 сентября.

Ранее сообщалось, что спортсмену грозит штраф или 15 суток административного ареста по ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц) КоАП РФ.