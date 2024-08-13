Усман Нурмагомедов: Шаблий слаб ментально

Непобеждённый чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов считает, что его предстоящий оппонент соотечественник Александр Шаблий устанет и сдастся не позже третьего раунда.

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«Александр слаб ментально. Когда придёт время и клетка закроется, после двух-трёх раундов он устанет и сдастся. Думаю, будет так, потому что я лучше его во всём. Ударная техника, грэпплинг, борьба, ментальная прочность – я лучше его во всём. Останусь непобеждённым, потому что не могу проиграть. Я в это верю», — сказал Усман на пресс-конференции, посвящённой турниру.

Напомним, их бой станет главным событием вечера на турнире Bellator 7 сентября в Сан-Диего (США).

Изначально Александр Шаблий и Усман Нурмагомедов должны были подраться 17 мая в Париже (Франция), но бой был перенесён, потому что Нурмагомедов получил травму.

Усман Нурмагомедов в последнем поединке на турнире Bellator 300 победил американца Брента Примуса, однако бой не был признан состоявшимся из-за положительной допинг-пробы россиянина. Шаблий в последнем бою на турнире Bellator 301 единогласным решением судей победил Патрики Фрейре и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс.