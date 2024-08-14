Глава UFC Уайт выступил с заявлением о будущем бое Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт высказался о будущем бое 36-летнего ирландского бойца UFC, бывшего чемпиона в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора.

«Конор хочет подраться, но это случится не в текущем году. Он не будет драться в этом году», — приводит слова Уайта ESPN MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Противостояние должно было состояться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к поединку. В активе Макгрегора на данный момент 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.