Маск и Трамп фигурируют в иске провалившей гендерный тест Хелиф

Владелец X (ранее Twitter) Илон Маск, кандидат в президенты США Дональд Трамп и писательница Джоан Роулинг, ставшая знаменитой благодаря серии романов о волшебнике Гарри Поттере и его друзьях, фигурируют в иске боксера Иман Хелиф из Алжира, который она подала в прокуратуру Парижа из-за травли в интернете. Об этом изданию Variety сообщил адвокат спортсменки Набиль Буди.

10 августа стало известно, что Хелиф, провалившая гендерный тест, подала жалобу в парижскую прокуратуру в связи с травлей в интернете.

"Джоан Роулинг и Илон Маск фигурируют в иске среди прочих", - сказал Буди, добавив, что Дональд Трамп также будет объектом для расследования. - Трамп написал пост в X, так что независимо от того, будет ли он упомянут в нашем иске или нет, он неизбежно будет проверен в рамках судебного процесса. Мы просим, чтобы обвинение расследовало не только этих людей, но и всех, кого сочтет необходимым. Если дело дойдет до суда, они предстанут перед судом".

Буди отметил, что иск может распространяться на людей за пределами Франции, поскольку существует договоренность с американской организацией, являющейся аналогом французского центра по борьбе с ненавистью в интернете.

"Иск может быть направлен против личностей за рубежом, поскольку организация по борьбе с разжиганием ненависти в интернете [во Франции] имеет возможность направлять запросы о взаимной правовой помощи в другие страны", - заключил он.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до олимпийского турнира по боксу среди женщин Хелиф и представительницу Тайваня Линь Юйтин, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Это решение вызвало широкий резонанс в спортивном сообществе. В Международной ассоциации бокса, которая проводила гендерные тесты спортсменок и принимала решение об их дисквалификации, отметили, что в крови спортсменок присутствуют мужской и женский кариотип. В МОК утверждают, что при допуске спортсменов руководствовались их паспортом, а тесты на определение гендера назвали нелегитимными.

Хелиф стала победительницей Олимпиады в весовой категории до 66 кг. В первом поединке на олимпийском турнире спортсменка сломала сопернице нос. Линь Юйтин завоевала золотую медаль Игр в Париже в весе до 57 кг.