Мухаммад отказался от боя с Махачевым из-за уважения к команде Хабиба

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад не хочет драться с обладателем пояса UFC в легком весе Исламом Махачевым из-за того, что они вдвоем тренируются в команде Хабиба Нурмагомедова.

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«Я об этом не думаю. Для меня это больше вопрос уважения за то, что эта команда сделала для меня. И я бы не хотел запятнать эту историю. Так что это больше вопрос верности и преданности», — приводит слова Мухаммада The Fighter and The Kid.

Мухаммад провел в профессиональном октагоне 28 боев: 24 победы, три поражения, и один поединок признан несостоявшимся. 27 июля он завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе, победив Леона Эдвардса единогласным решением судей.

За всю карьеру Махачев одержал 26 побед и потерпел одно поражение нокаутом.

Махачев одержал 14 побед подряд в UFC. По этому показателю он занимает третье место в истории. Длиннее серии только у Андерсона Сильвы 16 побед подряд (2006-2013), у Камару Усмана — 15 (2015-2022).