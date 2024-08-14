Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали в ходе драки в Феодосии в конце июля получил повреждения от кастета, сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

По его словам, к боксеру забежали за спину и сбоку и нанесли удар кастетом, и все, кто был вместе с нападавшим, являются соучастниками преступления, передает ТАСС.

«И пускай все в рамках закона понесут наказание, факт произошел», – подчеркнул он.

Кремлев добавил, что Двали перенес вторую операцию на поврежденном глазу. По его словам, ему проводил операцию «профессиональный врач».

Потерявшему глаз боксеру Двали дали шансы на восстановление зрения

Ранее сообщалось, что врачам удалось сохранить глаз боксеру. Ранее Двали сделали первую операцию на поврежденном глазу.