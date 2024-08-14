Кормье восхищен противостоянием дю Плесси и Адесаньи

Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье высказал свой восторг от противостояния 30-летнего южноафриканского бойца и действующего чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси и 35-летнего новозеландца Исраэля Адесаньи, которые встретятся в поединке на турнире UFC 305 18 августа.

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