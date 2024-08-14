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Кормье восхищён противостоянием дю Плесси и Адесаньи

Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье высказал свой восторг от противостояния 30-летнего южноафриканского бойца и действующего чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси и 35-летнего новозеландца Исраэля Адесаньи, которые встретятся в поединке на турнире UFC 305 18 августа.

Кормье восхищен противостоянием дю Плесси и Адесаньи
© Чемпионат.com

«Если бы мне сообщили об их поединке два года назад до того, как всё это… все эти вещи, от которых становится так жарко, от которых становится так неудобно, я могу серьёзно сказать тебе, что меня тогда бы не очень интересовала драка этих двух парней. Но теперь меня так интересует битва этих двоих, потому что в этом что-то есть. Я люблю, когда великие бойцы сражаются друг с другом, но, когда есть что-то особенное, это то, что привлекает меня как фаната. … В эти выходные выступают два лучших средневеса в мире, но у них также есть прекрасная история, и это доставляет удовольствие».
Бокс/MMA
Даниэль Кормье