Макгрегор рассказал, когда может пройти его следующий поединок в UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, когда может состояться его следующий поединок.

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В конце июня 36‑летний Макгрегор должен был вернуться в октагон спустя три года, но его бой с американцем Майклом Чендлером был отменен.

— В UFC любят меня и хотят, чтобы мой поединок прошел в декабре! Я готов, — написал Макгрегор в соцсетях.

Ранее в августе президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Макгрегор не будет драться в 2024 году.

Макгрегор за карьеру в смешанных единоборствах одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.