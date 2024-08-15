Гамрот назвал бойца, с которым хотел бы оспорить временный титул чемпиона UFC

Топовый польский боец UFC Матеуш Гамрот заявил, что хотел бы подраться за временный титул чемпиона UFC в лёгком весе с армянином Арманом Царукяном, если действующий обладатель титула UFC россиянин Ислам Махачев будет вынужден взять длительный перерыв в связи с восстановлением здоровья.

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