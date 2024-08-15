Где сейчас Александр Емельяненко

Брат Фёдора никак не может найти соперника. Не соглашается даже Джиган.

2024 год должен был стать для известного российского бойца Александра Емельяненко поворотным. В прошлом году Феникс попал в реабилитационный центр в Ингушетии, где долгое время избавлялся от алкогольной зависимости. Такое происходило с Емельяненко уже неоднократно, но в этот раз ситуация как будто действительно изменилась в лучшую сторону. Александр стал выглядеть значительно свежее, набрал неплохие кондиции и был готов вернуться к боям.

Последние годы были для Емельяненко действительно тяжёлыми. Феникс старался активно проводить поединки, вот только проблемы с алкоголем слишком часто вмешивались в планы Александра. Емельяненко растерял форму, вместо поединков с сильными оппонентами Феникс скатился до боёв с блогерами и даже в этих поединках выглядел плохо. Все вы помните работу на лапах от Емельяненко перед поединком с Евгением Ершовым – на это было больно смотреть. А ведь когда-то у Феникса была такая форма, что с ним боялись вставать в спарринги топовые бойцы.

«Я помню, что у меня был первый спарринг как раз, наверное, с Александром. Я совсем молодым парнем был, мне лет 19 было. А он уже так выглядел внушительно. Может, я просто опасался работать с ним в полную силу, боясь того, что мне может достаться», – приводит слова бойца UFC Александра Волкова «Матч ТВ».

После боя с Ершовым в мае 2023 года Александр пропал из медиапространства, а позже оказалось, что он проходит реабилитацию в Ингушетии. Этот вояж пошёл Фениксу на пользу. Он завязал с алкоголем, не попадал в неприятные истории и в целом внешне стал выглядеть гораздо лучше. Пошли разговоры, что Емельяненко хочет вернуться к боям, и, конечно, посыпались слухи о возможных предстоящих боях Александра. На 12 апреля был запланирован громкий реванш Емельяненко с Вячеславом Дациком, который должен был состояться в рамках лиги Ural FC – поединок по боксу в маленьких перчатках. Однако бой отменили.

«Лига Ural FC сообщает, что международный турнир по кулачным боям и боксу в ММА-перчатках, запланированный на 12 апреля, отменяется по техническим причинам. О дате следующего мероприятия будет сообщено отдельно. Следите за информацией на наших официальных ресурсах!» — говорится в заявлении Ural FC.

После этого Емельяненко вновь куда-то пропал, что было довольно плохим знаком – обычно после такой паузы следовали новости в СМИ об очередном происшествии с Фениксом. Но всё оказалось прозаичнее – как заявил Александр, он потерял телефон и паспорт во время прогулки в горах. Постепенно Емельяненко снова стал выкладывать видео с тренировок, со спаррингов и показывать свою готовность вернуться к боям. Вместо Дацика Феникс стал вызывать на поединок рэп-исполнителя Джигана. Они, кстати, в 2021 году уже договаривались о поединке, но из-за очередных проблем Александра бой сорвался. Теперь Емельяненко решил вернуться к этой теме.

«Я с удовольствием с Джиганом подерусь, хоть завтра. Джиган, если ты мужчина, если у тебя есть мужской дух, выходи против меня на бой! А то ты замутил всю эту историю по поводу боя с Емельяненко, качал-качал её, а потом взял и слился. Сейчас ты где-то тренируешься, говорят, ты в форме, банку подкачал — выходи, я тебе подзатыльников надаю! Выходи, будь мужчиной», — сказал Феникс.

Правда, никакой ответной реакции Емельяненко не получил, хотя бой готов был организовать сам Умар Кремлёв – всё серьёзно. Получается, что Феникс вроде и возродился, вроде и форму набрал, но соперника найти так и не может. Всё-таки та репутация, которая сложилась у Александра в последние годы, даёт о себе знать и бросает на него тень – серьёзные оппоненты не хотят тратить время на организацию боя с Емельяненко.

«Лучше, чем ответили в штабе Виталия Минакова, сложно придумать: репутационные потери от этого боя несравненно выше, чем любые материальные, имиджевые и иные приобретения от победы над ним», — приводит слова Алексея Олейника по поводу возможного поединка с Александром Емельяненко «РБ Спорт».

Поэтому пройти реабилитацию и прийти в нормальную форму – мало, для того чтобы окончательно вернуться к боям. Александру нужно доказывать свою состоятельность, доказывать, что он действительно изменился. А на это потребуется время.