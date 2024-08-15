Боксер Двали назвал подробности инцидента в Феодосии

Боксер Дмитрий Двали в интервью Telegram-каналу SHOT назвал подробности инцидента в Феодосии, ответил на обвинения в свой адрес — в СМИ накануне появились публикации о том, что он якобы был пьян, когда вмешался в избиение подростка.

Спортсмен отметил, что ночь на 28 июля провел в ресторане — отмечал День города. Затем, под утро, абсолютно трезвый, покинул заведение. На набережной встретился с другом и вместе с ним отправился в квартиру, где остановился на время пребывания в городе.

Чемпион Европы по боксу Двали перенес вторую операцию на глазу

По дороге увидел, как несколько человек избивали парня, спокойно попросил прекратить издевательства, далее вместе с Евгением стал оттаскивать нападавших.

После этого на них набросилась толпа. Дмитрий стал защищаться, но упал от удара кастетом в голову. После этого его и Евгения, который прикрывал друга собой, забили ногами.

Двали подчеркнул, что за него пыталась заступаться девушка из компании нападавших, но её никто не послушал.

По данным канала, боксер перенёс уже три операции. Врачи собрали и сохранили ему раздавленное глазное яблоко. Вместе с тем, медики пока не дают гарантии, что глаз будет нормально видеть, так же как и не обещают, что спортсмен сможет продолжить карьеру.

Дмитрий Двали — многократный победитель международных и национальных турниров, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы. Победитель молодежного чемпионата России и командного Кубка РФ.