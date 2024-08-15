Чендлер отрицает перенос боя с Макгрегором на следующий год

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался о недавнем заявлении президента UFC Даны Уайта. Ранее Уайт сообщил, что поединок между Чендлером и ирландским бойцом Конором Макгрегором не состоится в этом году.

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