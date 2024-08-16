Шон О’Мэлли раскрыл свои планы в UFC после боя с Двалишвили

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Шон О’Мэлли рассказал о своих планах после поединка с грузином Мерабом Двалишвили. По словам американца, он рассчитывает на свою победу в бою с Двалишвили, после которой хотел бы сразиться с победителем противостояния Илия Топурия – Макс Холлоуэй, которые выступают в полулёгком дивизионе.

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«Я одолею Мераба, жёстко нокаутирую его. Нанесу пару дополнительных ударов, прежде чем рефери успееет вмешаться. Затем сразятся Илия Топурия и Макс Холлоуэй. И я буду драться с победителем», — сказал О’Мэлли на канале DeepCut with VicBlends в YouTube.

В общей сложности на счету О’Мэлли в смешанных единоборствах 18 побед при одном поражении. С Двалишвили Шон подерётся в середине сентября на UFC 306.