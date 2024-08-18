Тренер Дю Плесси допустил возможность организации поединка с Перейрой

Морн Виссер, главный тренер действующего обладателя титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси, допустил возможность организации поединка между своим подопечным и чемпионом UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой при одном условии.

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