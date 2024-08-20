Марк Цукерберг назвал бой, который хотел бы увидеть в UFC

Известный американский предприниматель Марк Цукерберг хотел бы увидеть в UFC противостояние между чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

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«С удовольствием посмотрел бы этот бой», — написал Марк в комментариях под постом Алекса Перейры, в котором тот заявил о возвращении в средний вес для поединка с дю Плесси.

Напомним, на турнире UFC 305, который проходил в Перте (Австралия), Дрикус разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Бой завершился победой южноафриканца удушающим приёмом в конце четвёртого раунда. Для Адесаньи это поражение стало вторым подряд. Для дю Плесси эта победа стала восьмой подряд в UFC.