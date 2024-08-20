Боксер Майрис Бриедис объявил о завершении карьеры

Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и победитель Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) латвиец Майрис Бриедис (28-3, 20 KO) объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Друзья, поклонники и близкие. 25 лет назад я отправился в неизвестность, надев боксёрские перчатки и ещё не осознавая, что это приведёт меня к карьере профессионального спортсмена. Бокс стал моей страстью, карьерой и самой большой частью жизни. Мне нелегко было принять решение. Путь, по которому я шёл все эти годы, был наполнен незабываемыми моментами и радостями побед, он сделал меня тем человеком, которым я являюсь сегодня, и дал возможность стремиться к целям. Я хотел бы сказать спасибо за эти 25 лет и объявить о завершении профессиональной боксёрской карьеры», — написал Бриедис в социальных сетях.