Генетик рассказал о возможных аномалиях у боксерши Хелиф

Олимпиада в Париже прошла, но споры о правомерности допуска к соревнованиям двух спортсменок — Иман Хелиф и Линь Юйтин — только набирают обороты. И алжирская, и тайваньская боксерши увезли с Олимпиады золото, однако ранее они были дисквалифицированы Международной ассоциацией бокса из-за того, что не прошли гендерные тесты. Генетик, профессор СФУ и Геттингенского университета Константин Крутовский во вторник, 20 августа, объяснил, почему иногда сложно установить пол спортсмена.

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Еще в 2022 году Международная ассоциация бокса (IBA) у спортсменок забирала кровь для гендерного тестирования, а после результатов их дисквалифицировали из-за несоответствия критериям отбора.

— Основная озабоченность IBA заключается в том, что их гормональный дисбаланс дает им явное преимущество перед их коллегами-женщинами в соответствующих весовых категориях. Это может быть опасно для других боксерш, что мы уже видели во время Олимпийских игр, — рассказала ассоциация.

Почетный профессор СФУ и Геттингенского университета, генетик Константин Крутовский рассказал, что хромосома XY в клетках может быть найдена даже у индивидуумов с женскими половыми органами.

— У человека 23 пары хромосом. Если хромосомы нормальны и не несут мутаций в генах, контролирующих пол, то эмбрионы с двумя ХХ хромосомами развиваются по женскому типу, а с XY — по мужскому. Но возможны различные хромосомные аберрации и нарушения. В частности, у некоторых людей с вагиной в клетках может быть XY, — сообщил Крутовский.

IBA заявил, что организация продолжит бороться за то, что «правильно для наших боксеров», передает «Газета.Ru».

Ранее алжирская боксерша Иман Хелиф подала в суд на американского предпринимателя Илона Маска, экс-президента США Дональда Трампа и писательницу Джоан Роулинг за кибербуллинг.