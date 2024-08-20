Тренер избитого боксера Двали рассказал о его состоянии

Иван Щелок, тренер избитого в Крыму российского боксера Дмитрия Двали, раскрыл подробности о восстановлении спортсмена. Газета.Ru

«Дмитрий восстанавливается, ему предстоят еще операции. Восстановление будет долгим. Но Дима настроен позитивно, это самое главное. Верим и надеемся!» — заявил Щелок. Матч ТВ

28 июля спортсмен подвергся нападению в Феодосии. Туда он вместе с другом и братом приехал, чтобы провести мастер-класс. Двали и его друга после драки экстренно доставили в московскую больницу. Боксер получил перелом орбитальной кости. 6 августа спортсмену провели операцию. RT на русском