О’Мэлли отреагировал на травму Двалишвили, полученную за три недели до их боя

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли отреагировал на травму своего соперника грузина Мераба Двалишвили, полученную за три недели до их поединка на турнире UFC 306.

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Напомним, Двалишвили опубликовал видео в социальных сетях, на котором ему зашивают рассечение над глазом.

«Этой маленькой чёртовой крысе лучше не сниматься [с боя], клянусь богом», — написал О’Мэлли в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою на турнире UFC 298 в феврале Двалишвили победил единогласным решением американского экс-чемпиона Генри Сехудо. О’Мэлли на UFC 299 победил по очкам эквадорца Марлона Веру, проведя первую защиту титула.