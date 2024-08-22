Боец UFC арестован по подозрению в похищении и многочисленных нападениях

33-летний американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в легчайшей весовой категории, Кейси Кенни задержан по подозрению в похищении и многочисленных нападениях.

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Представители полиции Финикса подтвердили изданию MMA Fighting, что Кенни был арестован детективами 16 августа в 12:00 по тихоокеанскому времени. Ему было предъявлено обвинение в похищении человека, нападении при отягчающих обстоятельствах (удушении) и нападении.

«Судебные протоколы округа Марикопа показывают, что Кенни предъявлено в общей сложности шесть обвинений — уголовное преступление второго класса за похищение и тяжкое преступление четвёртого класса за нападение/удушение — и четыре обвинения в правонарушениях. Самым суровым обвинением является тяжкое преступление второго класса, за которое потенциально грозит тюремное заключение сроком минимум на четыре года и до 12,5 года лишения свободы в случае признания виновным», — сообщило издание MMA Fighting.

Свой последний бой Кенни провёл в 2021 году на турнире UFC 265 против китайца Сонг Ядонга. Кенни проиграл судейским решением.