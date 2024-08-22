Боец ММА Арышев рассказал, как согнал за ночь 7 кг

Российский боец Дмитрий Арышев рассказал «Матч ТВ» о процедуре сгонки веса перед поединком с Дауреном Ермековым из Казахстана.

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Арышев и Ермеков проведут бой в среднем весе на турнире лиги «Наше дело» в Санкт‑Петербурге. Арышев на взвешивании показал на весах 83,8 кг.

— Вы сказали, что согнали семь килограммов веса. За какое время?

— Со вчерашнего вечера, где‑то часов с девяти, в это время я был еще 91 кг. Перед сном сделал 86 кг и сегодня остальное с утра убирал. Я в принципе выработал свою методику, она работает. Чувствую себя отлично.

— Говорят, что последние 100 граммов уходят тяжелее, чем первые два килограмма. Это так?

— Нет, нормально все было, я хорошо себя чувствовал, все рассчитал.

— Все бойцы после взвешивания пьют жидкости разных цветов, очевидно, что это разные напитки для восстановления. Что пьете вы?

— Домашний компот из сухофруктов, жена сделала с собой, вот у меня есть одна литровая бутылка.

— Даурена пока не было на весах. Переживаете ли вы, чтобы он сделал вес (разговор был записан до взвешивания Ермекова — прим.)?

— Я видел его в сауне, ему тяжело гонять, да. Ну, надеюсь, что все‑таки он сдержит свое слово. Он всем обещал, утверждал, что сделает, и я тоже на это надеюсь.

— Если он провалит взвешивание?

— Смотря сколько веса он не доделает. Если там мне финансово это компенсируют, то я готов в принципе договориться.

— Есть ощущение, что у вас будет самый сильный оппонент в карьере?

— Да, я всем говорю, что так и есть. И самый титулованный, и самый сильный, как я считаю. Теперь в бою увидим, так это или нет, — сказал Арышев «Матч ТВ».

Позднее стало известно, что Ермеков на взвешивании не смог уложиться в лимит весовой категории до 83,9 кг, он оштрафован на 40% от гонорара. Также боец не получит чемпионский пояс в случае победы.