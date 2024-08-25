Бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка ответил, по-прежнему ли он заинтересован в переходе в средний вес.

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«У меня были мысли об этом [о переходе в средний вес]. Если бы победил Адесанья, то в таком случае я не задумываясь остался бы в полутяжёлом весе. Однако победил дю Плесси. Возможно, мне удастся провести бой с ним, чтобы побороться за пояс. Это, безусловно, было бы испытанием для меня, но в то же время это была бы возможность проявить себя», — сказал Иржи в видео, которое он опубликовал на своём YouTube-канале.

Напомним, последний поединок Иржи провёл 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе. Его соперником был чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.