Хрюнов: Джонсон купит коров для одного из хозяйств Вологодской области

Хрюнов заявил, что боксер Джонсон купит коров для одного из хозяйств Вологодской области на деньги от боя с Тернером
Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что боксер Кевин Джонсон купит коров на средства, вырученные от боя с ирландцем Шоном Тернером.
Реванш между Джонсоном и Тернером по правилам бокса пройдет 30 августа в Череповце.
— На весь гонорар от боя с Тернером Кевин Джонсон приобретает коров и передаст их в одно из хозяйств Вологодской области, — передает слова Хрюнова корреспондент «Матч ТВ».
В феврале Джонсон и Тернер провели поединок по правилам бокса в ММА‑перчатках в Москве, Джонсон победил техническим нокаутом в четвертом раунде.
Джонсон проводит бои под российским флагом. 44‑летний боксер родился в США и получил паспорт гражданина РФ в январе.