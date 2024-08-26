Хрюнов: Джонсон купит коров для одного из хозяйств Вологодской области

Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что боксер Кевин Джонсон купит коров на средства, вырученные от боя с ирландцем Шоном Тернером.

© Матч ТВ

Реванш между Джонсоном и Тернером по правилам бокса пройдет 30 августа в Череповце.

— На весь гонорар от боя с Тернером Кевин Джонсон приобретает коров и передаст их в одно из хозяйств Вологодской области, — передает слова Хрюнова корреспондент «Матч ТВ».

В феврале Джонсон и Тернер провели поединок по правилам бокса в ММА‑перчатках в Москве, Джонсон победил техническим нокаутом в четвертом раунде.

Джонсон проводит бои под российским флагом. 44‑летний боксер родился в США и получил паспорт гражданина РФ в январе.