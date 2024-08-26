О'Мэлли объяснил, почему Махачев, а не Джонс является лучшим бойцом мира

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли объяснил, почему обладатель титула организации в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев является лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории.

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«Лучший боец сейчас? Ислам. Совершенно точно. Дана Уайт говорит, что Джонс лучший? Джонс дрался один раз за последние четыре или пять лет. Джон Джонс – величайший в истории, но прямо сейчас лучший – Ислам», – сказал О'Мэлли в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Исламу Махачеву 32 года. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в 2015 году и в октябре 2022-го сразился за титул, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл три защиты против австралийца Алекса Волкановски и американца Дастина Порье.