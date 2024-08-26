Усман Нурмагомедов ответил, будет ли Хабиб его угловым в бою с Шаблием

Чемпион Bellator в лёгком дивизионе россиянин Усман Нурмагомедов рассказал, что его двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов будет его угловым в поединке с Александром Шаблием. Об этом информирует пресс-служба Gorilla Fighting Energy.

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Поединок между Усманом и Александром станет главным событием турнира Bellator, который пройдёт 7 сентября в Сан-Диего (США). Изначально спортсмены должны были сразиться в середине мая в Париже (Франция), однако бой пришлось перенестти из-за травмы Нурмагомедова.

В общей сложности Усман к настоящему моменту принял участие в 17 поединках в ММА, в каждом из которых одержал победу. На сету Александра 24 победы в смешанных единоборствах при трёх поражениях.