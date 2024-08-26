Усик перечислил страны, предлагавшие ему сменить гражданство

Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос по поводу стран, которые предлагали ему сменить гражданство.

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«Не только россияне предлагали. Это ведь было не год назад, это было, ещё когда по любителям боксировали. Турция рассматривала такой вариант, из Азербайджана предлагали, Ирландия», – сказал Усик на канале Video NV в YouTube.

Напомним, в последнем бою Александр встречался с британцем Тайсоном Фьюри. Поединок проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Противостояние продолжалось 12 раундов и завершилось победой украинца раздельным решением судей. В общей сложности в активе Усика 22 победы в 22 боях, 14 раз он побеждал нокаутом.