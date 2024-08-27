Хабиб ответил, как отец убедил его не уходить из-за травм

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов убедил его не завершать карьеру после череды травм, начавшуюся в 2014 году.

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