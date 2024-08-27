Туков назвал фаворита в бою Бетербиева и Бивола

Российский боксёр Вадим Туков поделился мнением о предстоящем поединке своих соотечественников, чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола и обладателя титулов WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева. Спортсмены сразятся 12 октября в Саудовской Аравии.

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