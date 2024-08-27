Экс-жена Бивола дала категоричный прогноз на его бой с Бетербиевым

Екатерина Бивол поделилась мнением о предстоящем поединке своего бывшего мужа чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола с соотечественником чемпионом WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым. Спортсмены сразятся 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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