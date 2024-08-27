Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия провёл тренировку с известным испанским футболистом Серхио Рамосом.

Рамос прибыл в тренировочный зал Топурии, где тот показал ему азы боксёрской техники. После этого Серхио подарил Илии футболку сборной Испании, и оба спортсмена обнялись в знак уважения.

Напомним, Илия Топурия проведёт следующий бой против известного американского бойца Макса Холлоуэя на турнире UFC 308 в Абу-Даби. Их поединок возглавит кард турнира.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В феврале на UFC 298 Топурия завоевал чемпионский титул, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.

17 июня «Севилья» объявила об уходе Рамоса из клуба в связи с истечением контракта. В минувшем сезоне-2023/2024 защитник сыграл 37 матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.