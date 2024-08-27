Стало известно, где бывший боец UFC Мокаев продолжит карьеру

Непобежденный боец наилегчайшего веса Мухаммад Мокаев объявил, что продолжит профессиональную карьеру в промоушене смешанных единоборства Brave Combat Federation.

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На пресс‑конференции после турнира UFC 304 в Манчестере президент UFC Дэйна Уайт сообщил журналистам, что не планирует продлевать контракт с Мокаевым, представляющим Великобританию.

— Я рад сообщить, что подписал контракт с Brave Combat Federation. Хотел бы поблагодарить руководство лиги за эту возможность, — написал Мокаев в социальной сети.

Мокаеву 24 года, он одержал 13 побед в 13 поединках в карьере. Он является уроженцем Дагестана.

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